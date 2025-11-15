DETALJI TRAGEDIJE NA ČUKARICI: Požar izbio u barakama, vatrogasci pronašli telo

U ranim jutarnjim satima na Čukarici izbio je požar u Ulici Lazarevački drum bb, u kojem su izgorele tri romske barake i smeće oko njih na površini od oko 200 m².

Vatrogasna brigada dobila je dojavu u 02:45 časova, a na lice mesta poslata su tri vozila sa 78 vatrogasaca spasilaca.

Po dolasku, vatrogasci su požar lokalizovali u rekordnom roku, ali tokom pretrage terena i dogašivanja, pronašli su trup za koji u prvom trenutku nije bilo jasno da li je ljudsko telo.

Odmah je obaveštena Hitna pomoć, a lekarska ekipa na licu mesta potvrdila je da se radi o ljudskom telu.

Uviđaj je obavljen, telo je odneto na obdukciju, a istraga o uzrocima požara i okolnostima tragedije je u toku.

Autor: A.A.