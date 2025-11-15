PLANIRAO DA UBIJE CELU PORODICU! Na ovom mestu je Srđan (49) započeo krvavi pohod kod Babušnice: Oca i sina ubio na njivi, jedna stvar je MISTERIJA!

Miroljub L. (69) i njegov sin Miroslav L. (41) iz sela Zavidince kod Babušnice ubijeni su u krvavom piru komšije Srđana M. (49), da je drugi sin Milovan L. (44) zadobio ustrelnu ranu, a da je njegova majka Stana L. (69) zadobila povredu glave, nanetu najverovatnije tupim predmetom.

Jezivi zločin dogodio se na njivi nedaleko od kuće ubice i žrtava, gde se dan nakon zločina i dalje nalaze tragovi užasa.

Naime, otac Miroljub je kobnog dana čistio šiblje na njivi kod Babušnice koja se nalazi ispod seoskog druma, preko puta kuće osumnjičenog za ubistvo.

Kako se može videti po tragovima tu je došlo do dvostrukog ubistva.

Na licu mesta je ostala sekira ubijenog čoveka i alat za rezanje šiblja koji je nosio sa sobom. Prema nezvaničnim informacijama telo Miroljuba je nađeno na tom mestu, a nedaleko odatle i telo sina koji je ubijen. Na mestu zločina su ostale i vile koje su koristili za izvlačenje šiblja.



Policiji priznao da je ubio komšije

Kako objašnjava izvor "Blica", sumnja se da je Srđan M. planirao da ubije celu porodicu komšija.

- On je policiji detaljno ispričao kako je ubio žrtve i kako je izgledao njegov krvavi pir. Pokazao je i gde je bacio pištolj. Međutim, kada je trebalo da objasni zašto je to uradio on je zanemeo - kaže izvor "Blica" upoznat sa slučajem.

Autor: D.Bošković