PRVE SLIKE S MESTA POŽARA U LUKSUZNOM BEOGRADSKOM NASELJU! Vatra OPUSTOŠILA kuću, proširila se i na parkirane automobile: Dve osobe EVAKUISANE (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Amir Hamzagić ||

Večeras je oko 17 časova izbio požar u kući u ulice Andre Nikolića, na Dedinju u Beogradu, koji je lokalizovan oko 17.33 časova.

- Dolaskom na lice mesta nakon 5 minuta, ustanovljeno je da gori 35 m2 prizemlja kuće čija je ukupna površina oko 175 m2 i smeće u dvorištu površine 20 m2 - navodi se u saopštenju.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Preventivno su evakuisane dve osobe, od kojih je jedna zbog udisanja produkata sagorevanja zatražila medicinsku pomoć.

Na licu mesta je angažovano 14 vatrogasaca sa 4 vozila.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Kako se može videti s lica mesta, buktinja je u potpunosi uništila dvorište kuće.

Svedoci o buktinji

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Kako su objasnili svedoci, vatra je zahvatila dvorište stambenog objekta i okolne automobile koju su tu bili parkirani, a koje je inače poznato naselje u Beogradu po luksuznim vilama.

Takođe, vatra "guta" i okolno drveće.

Video: Pink.rs

- Jedva sam spasio svoj automobil - kažu svedoci za "Blic".

Autor: Iva Besarabić

#Dedinje

#Požar

#Vatra

#Vatrogasci

#buktinja

