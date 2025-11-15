AKTUELNO

Hronika

OTKRIVEN BIZARNI MOTIV JEZIVOG UBISTVA KOD BABUŠNICE! Završeno saslušanje osumnjičenog Srđana koji je ubio sina i oca: Evo šta je rekao

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug, Pixabay.com ||

U Visokom javnom tužilaštvu u Pirotu završeno je saslušanje osumnjičenog Srđana M. koji je priznao da je pištoljem ubio dva člana porodice Lepojević a ranio trećeg.

Osumnjičeni je naveo da je bio pod dejstvom alkohola i da je najpre započeo raspravu sa sada pokojnim Miroslavom zato što mu on i članovi njegove porodice teraju ovce sa livade gde ih je puštao na ispašu.

Podsetimo, Miroljub L. (69) i njegov sin Miroslav L. (41) iz sela Zavidince kod Babušnice ubijeni su u krvavom piru komšije Srđana M. (49), da je drugi sin Milovan L. (44) zadobio ustrelnu ranu, a da je njegova majka Stana L. (69) zadobila povredu glave, nanetu najverovatnije tupim predmetom.

Na licu mesta ostala sekira ubijenog

Jezivi zločin dogodio se na njivi nedaleko od kuće ubice i žrtava, gde se dan nakon zločina i dalje nalaze tragovi užasa.

Na licu mesta je ostala sekira ubijenog čoveka i alat za rezanje šiblja koji je nosio sa sobom. Prema nezvaničnim informacijama telo Miroljuba je nađeno na tom mestu, a nedaleko odatle i telo sina koji je ubijen. Na mestu zločina su ostale i vile koje su koristili za izvlačenje šiblja.

Osumnjičenom se na teret stavlja da je izvršio dvostruko ubistvo, ranjavanje jedne osobe, kao i nanošenje povreda ženi, majci, odnosno supruzi ubijenih.

Autor: Iva Besarabić

#Hronika

#Otac

#Policija

#Sekira

#Ubistvo

#babušnica

#saslušanje

#sin

POVEZANE VESTI

Hronika

MASAKRIRAO PORODICU KOD BABUŠNICE, POLICIJI POKAZAO NEŠTO JEZIVO: Muškarac koji je ubio oca i sina u Zavidincima uhapšen odmah posle zločina, PRIZNAO

Hronika

SASLUŠAN ALEKSA KOJI JE UBIO OCA, BABU I DEDU U KNJAŽEVCU: Ne mogu da govorim o detaljima, pod velikim sam stresom

Hronika

UDARNO! Srđan Janković vraćen u pritvor - U tužilaštvu 3 sata govorio o UBISTVU male Danke: Evo ŠTA je rekao!

Hronika

Osumnjičeni za UBISTVO Danke Ilić u Tužilaštvu! Srđan Janković treći put daje iskaz: Šta može da otkrije njegovo svedočenje?!

Hronika

OVO JE MESTO KRVAVOG PIRA KOD BABUŠNICE! KOMŠIJE OTKRILE MOTIV JEZIVOG MASAKRA! Bio je problematičan, posle ovoga je potegao pištolj! (FOTO)

Hronika

OTKRIVEN MOTIV KRVAVOG PIRA KOD BABUŠNICE: Zlikovac ušao s pištoljem u kuću komšija, ubio kog je stigao