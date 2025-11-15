OTKRIVEN MOTIV KRVAVOG PIRA KOD BABUŠNICE: Zlikovac ušao s pištoljem u kuću komšija, ubio kog je stigao

Posle stravičnog masakra u selu Zavidinci kod Babušnice, kada su ubijeni otac i sin, a još dve osobe rannjene i teško povređene, uhapšen je muškarac S.M. (49). Reč je o komšiji, za kog se sumnja da je izvršio masakr, a prema nezvaničnim informacijama on je priznao zločin.

Jezivi masakr dogodio u selu Zavidnici, kada je S. M. ubio Miroljuba L. i njegovog sina Miroslava, a drugog sina M.L. i suprugu S.L. ranio. Prestravljeni meštani su otkrili da je motiv dvostrukog ubistva sukob oko imovine i stoke!

- Navodno, S.M., koji je inače poznat kao problematičan, posvađao se sa komšijama oko stoke i imovine, potegao pištolj i pucao u njih - priča izvor i dodaje da je S.L. svedok zločina jer je praktično gledala kako puca u njenog sina i muža.

Kako dodaje sagovornik, ona je i prijavila zločin policiji.

Strah među meštanima

Meštani Zavidinaca kažu da je S.M. i ranije pravio probleme po selu kada popije. Opisuju ga kao čoveka teške naravi.

- On je u kući živeo sa sestrićem, ali taj momak nije bio tu kada se zločin dogodio, navodno je oterao kola na popravku - navode.

O porodici u kojoj su otac i sin stradali imaju samo reči hvale.

- Predivni ljudi, vredni, radni. Sretali smo se po seoskim slavama, sa njima se uvek moglo fino popričati. Nikome nažao nisu učinili - pričaju naši sagovorici.

Podsetimo, policija je uhapsila osumnjičenog S.M. koji je zločin priznao i pokazao im gde je bacio pištolj iz kog je pucao.



Dan nakon masakra u selu je potpuno mirno, ljudi pričaju između sebe o onome šta ih je zadesilo, međutim, kako kaže meštanka Milena, sve im je potpuno nezamislivo.

- Ovo je strašno i nezamislivo. Ja sam čula da se dogodilo ubistvo, ali za sada ne znam ništa o tome - kaže Milena.

Prema njenim rečima, žrtve je poznavala samo iz viđenja, kao i osumnjičenog za ubistvo.

- Znali smo se iz viđenja, oni su jedna normalna porodica, ali ne znam čime su se tačno bavili. Ubica je često dolazio u selo, družio se ovde sa ljudima, ali nikada ranije nisam primetila da je problematičan.

Autor: D.Bošković