UHAPŠENI OSUMNJIČENI ZA BRUTALNO MUČENJE MUŠKARCA U BARAJEVU: Upali mu u kuću, a onda je usledio užas

Policija u Barajevu uhapsila je dvojicu muškaraca, J. K. (33) i P. M. (35), zbog sumnje da su počinili krivično delo zlostavljanje i mučenje, tako što su, kako se sumnja, upali u kuću S. P. (30) i brutalno ga pretukli.

Kako Telegraf.rs saznaje, napad se dogodio u petak u večernjim satima, a osumnjičeni su ušli u dom nesrećnog muškarca i zatim ga više puta udarali rukama i nogama po glavi i telu, nanevši mu lake telesne povrede.

Policija je intenzivnim radom razotkrila osumnjičene i oni su uhapšeni isto veče, a o svemu je obavešteno i Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu koje vodi istragu.

Protiv J. K. i P. M. podneta je krivična prijava za krivično delo zlostavljanje i mučenje. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će u zakonskom roku biti saslušani u tužilaštvu.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli motive ovog jezivog napada i sve okolnosti koje su dovele do brutalnog zlostavljanja, je u toku, a policija nastavlja rad na slučaju.

Autor: Iva Besarabić

