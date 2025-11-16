POZNATO MESTO I VREME SAHRANE POLICAJCA Jovan poginuo u saobraćajnoj nesreći u Novom Sadu: Porodica i prijatelji se opraštaju od njega

Jovan Vasiljević (34), koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Novom Sadu, biće sahranjen u ponedeljak, 17. novembra, na groblju u Sirigu.
Jovan Vasiljević (34) poginuo je u saobraćajnoj nesreći 14. novembra u Novom Sadu, a njegovi najmiliji objavili su kada će biti njegova sahrana.
Od poginulog policajca, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti, oprostili su se mnogobrojni prijatelji i članovi porodice.
Stradali policajac je iza sebe ostavio maloletnu ćerkicu.
Njegova bivša žena Tamara, oprostila se od Jovana emotivnim rečima na društvenim mrežama, a poruku koju je poslala ovom prilikom možete pročitati u našem odvojenom tekstu.
Jovan je pre 3 godine pomogao devojci u kolicima da bezbedno pređe ulicu i tada je postao heroj Novog Sada. On je kasnije organizovao humanitarno veče kako bi pomogao u skupljanju novca za njeno lečenje na Tajlandu.
Autor: D.Bošković