Pored marihuane pronađena i gomila novca! Jedna osoba uhapšena u Staroj Pazovi

Izvor: Pink.rs, Foto: RINA ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su N. J. (33), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa njegovog stana, policija je pronašla i oduzela kilogram i šezdeset šest grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, kao i veliku sumu domaćeg i stranog novca za koji se sumnja da potiče od prodaje opojnih droga.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

Rešenjem sudije za prethodni postupak, N. J. je određen pritvor do 30 dana.

Autor: S.M.

