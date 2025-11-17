BAHATI VOZAČ UDARIO ŽENU NA AUTOKOMANDI PA POBEGAO: Stradao pas koji je bio sa njom, policija traga za nasilnikom

Prema prvim informacijama, povređena žena je hitno prevezena u Urgentni centar, dok je pas koji je bio sa njom na licu mesta uginuo od zadobijenih povreda.

U ulici Stefana Prvovenčanog kod Autokomande, na moto-putu u smeru ka Novom Beogradu, danas je došlo do teške nesreće u kojem je oborena žena, dok se vozač nakon udarca udaljio sa mesta nesreće.

Policija intenzivno traga za vozačem koji je pokosio ženu.

Autor: D.Bošković