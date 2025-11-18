SPREČEN JOŠ JEDAN POKUŠAJ KRIJUMČARENJA! Evo šta su carinici na graničnom prelazu Gradina pronašli u vozilu (FOTO)

Na graničnom prelazu Gradina carinski službenici su u saradnji sa policijom otkrili pokušaj krijumčarenja čak 230 pakovanja različitih preparata za mršavljenje, pažljivo raspoređenih i sakrivenih u putničkom automobilu.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju Uprave carina, nedozvoljena roba bila je smeštena na više mesta: u koferima, ispod tapacirunga prtljažnika, iza prednjih sedišta, ali i na zadnjem sedištu, gde je deo pakovanja bio prekriven ličnim stvarima kako bi se teže uočio tokom rutinske kontrole.

Detaljnim pregledom vozila službenici su pronašli 107 pakovanja čaja za mršavljenje "MERVMIX DETOX TEA", 75 pakovanja kafe za mršavljenje "MERVMIX COFFEE" i 48 tegli preparata "MERVMIX HERBAL PASTE", koji je reklamiran kao biljni med za skidanje kilograma.

- Nakon sprovedenog postupka, pravosnažnom presudom sva krijumčarena roba trajno je oduzeta, dok su putnicima izrečene novčane kazne zbog pokušaja unošenja nedozvoljenih proizvoda u zemlju - naveli su u saopštenju Uprave carina.



Autor: Jovana Nerić