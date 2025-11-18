AKTUELNO

Hronika

KOD FALSIFIKATORA NAĐENO 150.000 EVRA! MUP otkrio nove detalje velikog hapšenja: Godinu dana štampali lažne diplome, posedovali i blanko čekove (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto /MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su 18 pripadnika organizovane kriminalne grupe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, falsifikovanje isprave u produženom trajanju i zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju.

Uhapšeni su: S. S. (1960), G. B. (1971), M. D. (1971), B. G. (1963), Ž. R. (1966), Ž. M. (1995), T. L. (1975), S. B. (1975), O. Lj. (1980), V. B. (1967), L. Z. (1982), V. D. (1985), P. D. (1948), J. S. (1972), M. M. (1987), S. S. (1973), D. D. (1966) i K. B. (1987).

Foto: Foto /MUP Srbije

Kako se sumnja, oni su od decembra 2024. godine do danas, u ilegalnoj štampariji na teritoriji Novog Sada napravili više od 300 lažnih, falsifikovanih dokumenata i to: lična dokumenta Republike Srbije, svedočanstva, diplome raznih osnovnih, srednjih, viših i visokih školskih ustanova, Uverenja o položenim ispitima, potvrde o završenoj stručnoj praksi, potvrde o položenim državnim ispitima, Master diplome, a sve u nameri da ih naručioci dokumenata upotrebe kao prave i stečene na zakonit način.

Foto: Foto /MUP Srbije

Na ovaj način, osumnjičeni su pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od više od 15.000.000 dinara. Policija je do sada, pretresima stanova koje su koristili osumnjičeni u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, Kovinu i Somboru pronašla više desetina falsifikovanih dokumenata, diploma, uverenja, telefona, USB memorija, laptopova, nosača memorijskih kartica, blanko čekova stranih banaka, kao i više od 150.000 evra.

Foto: Foto /MUP Srbije

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.

Foto: Foto /MUP Srbije

pročitajte još

Misteriozna smrt na kruzeru: Ana (18) se nije pojavila na doručku, njeno telo nađeno umotano ispod kreveta

Autor: Pink.rs

#Hapšenje

#MUP Republike Srbije

#Policija

#diplome

#falsifikatori

#čekovi

POVEZANE VESTI

Hronika

'OVNOM 'RAZVALILI KAPIJU I ULETELI U KUĆU! Evo kako su pali falsifikatori: Među uhapšenima i zaposleni u MINISTARSTVIMA

Hronika

BRZA AKCIJA MUP-a! UHAPŠENA KRIMINALNA GRUPA: Prevarom prisvojili više od 3 MILIONA!

Hronika

POHAPŠENI FALSIFIKATORI U BEOGRADU I ZAJEČARU: Lažirali dokumenta i uverenja, pa zgrnuli MILIONE (FOTO)

Hronika

SPECIJALCI ULETELI U KUĆE I POHAPSILI 11 PRIPADNIKA AUTO MAFIJE! Krali LUKSUZNA VOZILA po Evropi, evo kako su danas UHAPŠENI!

Hronika

Dramatična akcija policije: 'Pala' banda, evo šta je sve policija otkrila u njihovom skrovištu (VIDEO)

Hronika

VELIKA AKCIJA SBPOK-a, PALA GRUPA ZA ŠVERC CIGARETA! Uhapšeno devet osoba u Beogradu