ODLOŽENO SUĐENJE ZA UBISTVA 'ŠKALJARACA' U GRČKOJ 2020! Za likvidacije u Atini i na Krfu sudi se i u Grčkoj i Nemačkoj, dok se istražni postupak vodi i u Crnoj Gori

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je za 8. decembar odloženo suđenje pripadnicima grupe Veljka Belivuka i Darka Šarića, optuženima za ubistva "škaljaraca" u Grčkoj.

Pripadnici ove grupe optuženi su za ubistva u Grčkoj, ubistvo Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini, i ubistva Alena Kožara i Damira Hadžića na Krfu.

Ono što je posebno interesantno jeste činjenica da se za ove likvidacije u Atini i na Krfu pored Srbije, sudi i u Grčkoj i Nemačkoj, dok se istražni postupak vodi i u Crnoj Gori.

U javnosti je gotovo neprimetno prošla vest da se u Regionalnom sudu u nemačkom gradu Gisen vodi sudski postupak protiv tamošnjeg biznismena, čiji se identiet ne objavljuje, ali se navodi da ima 48 godina. Kako je reč o nemačkom državljaninu, njemu se sudi u ovoj zemlji.

On je optužen da je dao logistiku za ubistvo Baranina Alana Kožara i Damira Hadžića 23. jula 2020. na grčkom ostrvu Krf. Nemački list "Merkur" precizira da je ovaj biznismen, koji je i ranije imao sukobe sa zakonom zbog trgovine narkoticima, organizovao transport oružja, ubice i njihovu evakuaciju iz Grčke. Dodaje se i da je podsticao na ovaj zločin, kao i da suđenje u Gisenu prate velike mere obezbeđenja.

Krvava sačekuša je napravljena u okolini Helikounasa u Prasoudiju, južno od Krfa. U njih je, dok su pokušavali da izađu iz auta, ispaljeno više od 30 metaka iz "škorpiona" i "kalašnjikova". Nemački novinar navodi i da je dvostruko ubistvo na Krfu povezano sa pokušajem likvidacije šefa "kavačkog klana", 26. maja 2020. u Kijevu, kada je teško ranjen Radoje Zvicer.

U svojoj optužnici, viši javni tužilac Gisena Tomas Hauburger opisuje kako je ovaj šef kartela - bio željan osvete:

- On i još petoro ljudi iz njegovog kruga planirali su odmazdu od početka juna 2020. godine putem šifrovane kriptoaplikacije za razmenu poruka Sky ECC, koja se, pretežno, koristi u kriminalnom miljeu.

U ovom tužilačkom aktu navodi se i da su putem interneta i istraživanja na licu mesta, članovi kartela ubrzo otkrili prebivalište Srbina i Crnogorca na Krfu. Ističe se da su oni bili odgovorni za pokušaj atentata na šefa "kavačkog klana" i da su, sa svojom grupom, sarađivali sa "škaljarskim klanom".

- Da bi nabavili vatreno oružje za napad na Krfu i organizovali bekstvo četvorice napadača gliserom, šef kartela je koristio "svog bliskog poverioca", biznismena iz Gisena - navodi "Merkur". - Ovaj biznismen je imao dobre kontakte na Zapadnom Balkanu i u Grčkoj i koordinirao je oružani napad iz Gisena i Diseldorfa.

Nemački tužilac Hauburger ističe i da je ponuđena ukupna nagrada od 1,5 miliona evra onima koji su organizovali i izvršili zločin:

- Optuženi iz Gisena, znajući motive, "u potpunosti je podržao plan ubistva od samog početka" i primio je sumu novca "najmanje petocifrenu".

Inače, srpsko Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, koje je, takođe, podiglo optužnicu za ubistvo na Krfu, navodi da su direktni izvršioci ovog zločina Filip Knežević (ubijen u Barseloni 15. jula ove godine), Miloš Jevrić, Dušan Jovanović i Marko Stanković (uhapšen u Španiji i izručen Grčkoj, gde mu se sudi).

U Grčkoj se sudi dvojici Albanaca, od kojih je jedan državljanin Severne Makedonije, zbog učešća u ovim likvidacijama u Atini i na Krfu. Za četiri žrtve se navodi da su visokorangirani pripadnici "škaljarskog klana". Takođe, protiv Zvicera se postupak vodi u Grčoj i on nije na srpskoj optužnici. Za proces, koji se vodi u Beogradu, ističe se da je rezultat zajedničkog istražnog tima pravosudnih organa Srbije i Grčke.

Proces i u Podgorici

Prema naredbi za sprovođenje istrage Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, za ubistva Kožara i Hadžića, osumnjičeno je više od 10 osoba. Kao organizatore grupe, Crna Gora je označila vođu "kavačkog klana" Radoja Zvicera, zatim njegovu desnu ruku Milana Vujotića, ali i Darka Šarića. Na spisku Tužilaštva su i bivši službenik ANB, Petar Lazović, njegov nekadašnji kolega, Ljubo Milović, kao i Slobodan Kašćelan, Dragan Knežević, Milan Knežević, Radoje Živković, Nikola Spasojević i Filip Knežević. Naredbom su obuhvaćena i dvojica muškaraca s KiM - Jakup Aljija i Enis Thaki, kao i desetak državljana Srbije.

Autor: Pink.rs