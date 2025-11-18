UBIO BRAČNI PAR U ARILJU DOBIO I 18 GODINA ROBIJE: U novogodišnjoj noći počinio krvavi pir, upao u kafić i izrešetao Novakoviće

Branko Pušica (37), 31. decembra 2024, u punom kafiću, ubio je bračni par Ivanu (37) i Predraga (40)



Viši sud u Užicu doneo je odluku i prvostepenom presudom osudio Branka Pušicu (37) na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina za ubistvo bračnog para, Ivane i Predraga Novakovića, 31.decembra u ugostiteljskom objektu u Arilju.

Podsetimo, tokom novogodišnje proslave u kafiću u Arilju dogodilo se dvostruko ubistvo kada je Pušica došao u kafić i ispalio više hitaca u Ivanu i Predraga koji su od zadobijenih povreda preminuli u užičkoj bolnici.

Ubica je pobegao sa mesta zločina, ali je ubrzo uhapšen. Na saslušanju Pušica je rekao da se ne seća samog događaja, jer je bio pijan.

- U prisustvu advokata rekao je da se ne seća samog momenta događaja, kada je pucao i ubio bračni par. Rekao je da se seća rasprave sa ubijenim Predragom oko duga, što mu je ovaj dugovao, kao i navodno da ga je Predrag isterao iz kafića. Još kaže da se seća nekog snega i ničega više. Dodao je da je tog dana pio rakiju - podseća izvor.

Nakon toga je utvrđeno da je imao alkohola u krvi. Pored toga, imao je dozvolu za držanje pištolja.

Njemu su se optužnicom na teret stavljala krivična dela - teško ubistvo na štetu Predraga i Ivane, kao i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Autor: D.Bošković