PRVI SNIMAK BRANKA KOJI JE UBIO NOVAKOVIĆE U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI! Posvađao se s Predragom, otišao po pištolj, vratio se u kafić i hladnokrvno ih izrešetao

Branko Pušica (37) osuđen je danas u Višem sudu u Užicu na jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora za teško ubistvo Predraga i Ivane Novaković, kao i dva dela "nedozvoljeno držanje, čuvanje i nošenje vatrenog oružja i eksplozivnih naprava".

Pušica je 31. decembra došao u ugostiteljski objekat u Arilju, sa 2,7 promila alkohola u krvi, i posle kraće rasprave sa Predragom izašao iz kafića, otišao kući, uzeo pištolj i dva šanžera sa mecima. Ponovo je došao u kafić, prišao stolu gde se nalazio Predrag, ispalio mu metak u slepočnicu i nakon toga u mrtvo telo pucao još tri puta. Onda je prišao drugom stolu gde se nalazila Predragova supruga Ivana koja je u tom trenutku podigla ruke pokušavajući da se brani, ali on je i u nju ispalio metke. Predrag je preminuo na licu mesta, Ivana je izdahnula u bolnici.

Ubica je pobegao sa mesta zločina, ali je ubrzo uhapšen. Na saslušanju Pušica je rekao da se ne seća samog događaja, jer je bio pijan.

Goran Karadarević, advokat porodice Novaković, rekao je da, prilikom izricanja presude, sud nije uzeo u obzir da je motiv dvostrukog ubistva bila "bezobzirna osveta" i izrazio uverenje da će se tužilac žaliti na ovu odluku

Autor: D.Bošković