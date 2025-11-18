AKTUELNO

Hronika

PRVI SNIMAK BRANKA KOJI JE UBIO NOVAKOVIĆE U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI! Posvađao se s Predragom, otišao po pištolj, vratio se u kafić i hladnokrvno ih izrešetao

Izvor: Kurir, Foto: Facebook.com/Pixabay.com ||

Branko Pušica (37) osuđen je danas u Višem sudu u Užicu na jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora za teško ubistvo Predraga i Ivane Novaković, kao i dva dela "nedozvoljeno držanje, čuvanje i nošenje vatrenog oružja i eksplozivnih naprava".

Pušica je 31. decembra došao u ugostiteljski objekat u Arilju, sa 2,7 promila alkohola u krvi, i posle kraće rasprave sa Predragom izašao iz kafića, otišao kući, uzeo pištolj i dva šanžera sa mecima. Ponovo je došao u kafić, prišao stolu gde se nalazio Predrag, ispalio mu metak u slepočnicu i nakon toga u mrtvo telo pucao još tri puta. Onda je prišao drugom stolu gde se nalazila Predragova supruga Ivana koja je u tom trenutku podigla ruke pokušavajući da se brani, ali on je i u nju ispalio metke. Predrag je preminuo na licu mesta, Ivana je izdahnula u bolnici.

Ubica je pobegao sa mesta zločina, ali je ubrzo uhapšen. Na saslušanju Pušica je rekao da se ne seća samog događaja, jer je bio pijan.

Goran Karadarević, advokat porodice Novaković, rekao je da, prilikom izricanja presude, sud nije uzeo u obzir da je motiv dvostrukog ubistva bila "bezobzirna osveta" i izrazio uverenje da će se tužilac žaliti na ovu odluku

Autor: D.Bošković

#Pištolj

#Predrag

#branko pusica

#kafic

#snimak

POVEZANE VESTI

Hronika

UBIO BRAČNI PAR U ARILJU DOBIO I 18 GODINA ROBIJE: U novogodišnjoj noći počinio krvavi pir, upao u kafić i izrešetao Novakoviće

Hronika

Nastavljeno suđenje Balijagiću!

Hronika

'UBIO MI JE BRATA', REKLA JE MILENKA, A ONDA JE MONSTRUM PUCAO I U NJU: Podignuta optužnica protiv Alije Balijagića! Krio se 27 dana, uhapšen u Srbiji

Region

U toku potraga za dvojicom muškaraca zbog ubistva žene u Podgorici: Policija otkrila novi šok-detalj o ubijenoj kad je izvukla krivični dosije

Region

UBIO ŽENU I SINA NA SPAVANJU! Osuđen monstrum iz Kelesije - Evo koliko će robijati

Region

MUŠKARAC 6 MESECI BEŽAO OD POLICIJE! Sa saučesnikom ispalio više od 20 metaka, za njim bila raspisana međunarodna poternica