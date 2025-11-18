AKTUELNO

Brutalna makljaža u Novom Pazaru: Muškarac krvnički pretučen nasred ulice

Brutalna tuča dogodila se danas u popodnevnim časovima u Ulici 1. maja u Novom Pazaru, a kako saznajemo, jedan muškarac je teško povređen.

Prema našim nezvaničnim saznanjima, vozač automobila ''bmw'' fizički je nasrnuo na muškarca S. L. nakon kraće prepirke u saobraćaju.

Navodno, pretučeni je prethodno rukom udario u vozilo kako bi upozorio vozača da ne udari njegovu ženu, koja je prelazila ulicu. Nakon toga, vozač je izašao iz automobila i napao ga, udarajući ga više puta po glavi i telu.

Muškarac je zadobio teške telesne povrede i zadržan je na lečenju u Opštoj bolnici Novi Pazar.

Napadač je identifikovan, a prema informacijama iz istrage, od ranije je poznat policiji kao izvršilac više krivičnih dela. Odmah nakon napada pobegao je sa lica mesta i za njim se intenzivno traga.

