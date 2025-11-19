SEJALI SMRT: Policija ih zatekla s oružjem dok su pucali, sledi im oštra kazna

Beogradska policija uhapsila je i podnela krivične prijave protiv dvojice muškaraca zbog sumnje da su na beogradskoj opštini Voždovac pucali iz puške, ubijajući ptice i time izazivajući opštu opasnost.

Kako je potvrđeno, uhapšeni su Bojan P. (41) i Vladimir D. (44). Oni su privedeni u nedelju nakon što su zatečeni kako iz vatrenog oružja gađaju i ubijaju ptice.

Prilikom hapšenja, policija je kod osumnjičenih pronašla i oduzela dve puške kojima je, kako se sumnja, izvršeno krivično delo.

Prema rečima svedoka, Bojan i Vladimir su iz automobila izneli puške, a zatim se sa njima u rukama šetali po naselju i ubijali životinje. Građani su se od tog prizora uplašili i odmah pozvali policiju. Nezvanično, nađene su i ubijene ptice.

Protiv dvojice muškaraca podnete su krivične prijave zbog sumnje da su počinili krivična dela Ubijanje i mučenje životinja i Izazivanje opšte opasnosti.

Slučaj je predat u nadležnost Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, koje će voditi dalju istragu i krivični postupak.

