Saslušani osumnjičeni za falsifikovanje više od 300 DOKUMENATA: Snežana i 17 saradnika zgrnuli 132 MILIONA EVRA

U Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal saslušani su Snežana S., organizator i još 17 pripadnika organizovane kriminalne grupe: Biljana G., Dejan M., Dušanka P., Suzana J., Grozda B., Boža S., Ljiljana L., Slađana S., Dušan V., Zoran L., Milica M., Danko D., Boško V. i Bojan K., zbog osnovane sumnje da je od decembra 2024. do 18. novembra 2025. godine falsifikovala i napravila više od 300 različitih dokumenata i time pribavila protivpravnu imovinsku korist u do sada utvrđenom iznosu od 132.000,000 evra.

Devetoro osumnjičenih (osmoro pripadnika i organizator) ove organizovane kriminalne grupe je na saslušanju pred javnim tužiocem za organizovani kriminal iskoristilo svoje zakonsko pravo i branilo se ćutanjem, dok je devetoro iznelo odbranu.

Postoji osnovana sumnja da je ova organizovana kriminalna grupa u pomenutom vremenskom periodu izvršila krivična dela udruživanje radi vršnja krivičnih dela iz čl 346 KZ 2 i 4 KZ, krivično delo falsifikovanje isprave u produženom trajanju iz čl 355 st 2 u vezi stava 1, a sve u vezi člana 61 KZ kao krivično delo zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju iz čl 359 stav 1 KZ, a sve u vezi člana 61 KZ.

Javni tužilac za organizovani kriminal je predložio sudiji za predhodni postupak Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu da se u odnosu na devet lica odredi pritvor.

Autor: Pink.rs