AKTUELNO

Hronika

Ubio čoveka, pa pobegao: Užas u Nišu

Izvor: Informer.rs, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Muškarac star 70 godina iz Niša stradao je danas u 17.20 časova kada ga je na Bulevaru Svetog Pantelejmona udario automobil koji je pobegao sa mesta nesreće.

Nesrećni čovek je nastradao na licu mesta od zadobijenih povreda. Za sada nije poznato da li je pešak prelazio ulicu preko ili van pešačkog prelaza.

Niška policija intenzivno radi na pronalasku vozila i identifikaciji vozača. O saobraćajnoj nesreći je obavešteno OJT u Nišu. U toku je uviđaj, a na mestu nesreće nema obustave saobraćaja.

Autor: A.A.

#Muškarac

#Niš

#Ubistvo

POVEZANE VESTI

Hronika

Ubio se nasred ulice: Užas u Nišu

Hronika

JEZIVA NESREĆA U NIŠU: Muškarca zgazio voz

Hronika

BAGER TEŠKO POVREDIO MUŠKARCA (48): Užas u Kikindi, mašina nagnječila nesrećnog čoveka

Hronika

TEŽAK UDES U OSTRUŽNICI: Jedna osoba HITNO prebačena na reanimaciju u Urgentni centar

Svet

UŽAS U ITALIJI! BMW pun maloletnika udario policajce, JEDAN POGINUO, drugom se bore za život

Hronika

Stravična nesreća kod Obrenovca: Automobilom udario biciklistu i pobegao