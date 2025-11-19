Ubio čoveka, pa pobegao: Užas u Nišu

Muškarac star 70 godina iz Niša stradao je danas u 17.20 časova kada ga je na Bulevaru Svetog Pantelejmona udario automobil koji je pobegao sa mesta nesreće.

Nesrećni čovek je nastradao na licu mesta od zadobijenih povreda. Za sada nije poznato da li je pešak prelazio ulicu preko ili van pešačkog prelaza.

Niška policija intenzivno radi na pronalasku vozila i identifikaciji vozača. O saobraćajnoj nesreći je obavešteno OJT u Nišu. U toku je uviđaj, a na mestu nesreće nema obustave saobraćaja.

Autor: A.A.