PRIPADNICI BELIVUKOVOG KLANA LJUBAVNICU MARKA MILJKOVIĆA ZNALI KAO MISTERIOZNU 'PEPELJUGU': Kupio si joj auto, imala je Skaj i bila lepša od tvoje žene

Nikola Spasojević, svedok saradnik u postupku protiv klana Veljka Belivuka i Marka Miljković za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem koji je juče pred Specijalnim sudom ispričao da je Miljković imao ljubavnicu i da joj je kupio automobil, tokom svedočenja u istrazi precizirao je da je pomenuta Ana D. na poklon dobila "smart sa četvoro vrata".

Spasojević, koji je inače kum Marka Miljkovića, juče je saslušan kao svedok protiv Belivuka, Miljkovića i njihovih žena Bojane i Tanje u drugom sudskom postupku koji se vodi zbog sumnje da su novac zarađen od kriminala ubacivali u legalne tokove kupovinom stanova, kuća, automobila i luksuznih satova, pomenuo izvesnu Anu o kojoj je govorio i tokom istrage. Inače, Miljkovićeva žena juče nije bila prisutna u sudnici kada se govorilo o Ani, a sudu je dostavila dokaz da je imala zubarsku intervenciju.

- Znam i da je Ana D. (ime i prezime poznato redakciji), mislim da je to Markova ljubavnica, koja je na Skaju bila upisana kao Cinderella (u prevodu Pepeljuga), kupio "smart" s četvoro vrata. Meni je lično Marko dao pare i poslao me da kupim taj auto na auto-placu kod Vrčina.

Kad sam ga kupio, lično sam ga predao Ani D. - ispričao je Miljkovićev kum, koji je bio uhapšen kao pripadnik grupe, ali je kasnije postao svedok-saradnik tužilaštva.

Kompletna dokumentacija za "smart", kako je i juče rekao u sudnici, pronađena je u njegovoj kući kada je uhapšen sa ostalim članovima klana 4. februara 2021.

Tokom istrage, Spasojević je govorio i o automobilima koje je Miljković poklanjao supruzi.

- Znam da je BMW I3 Miljković poklonio supruzi, a kasnije joj je došao beli BMW X5 kao luksuzniji. Pohvalio mi se da joj je kupio taj luksuzni model, belu "peticu", upadljivu, staru nekoliko godina - svedočio je bivši pripadnik klana.

Misteriozna "Pepeljuga" pominjana je i tokom suđenja klanu za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem. Tokom svedočenja drugog pripadnika klana koji je postao svedok saradnik, Srđana Laliića, on i Miljković su se žestoko posvađali oko iste žene u sudnici.

Osim što je, prema sopstvenom priznanju, Lalić učestvovao u jezivim ubistvima u kući strave u Ritopek, kako je ranije rekao pred sudom, bio je glavni u klanu za distribuciju aplikacije za tajnu komunikacu Skaj.

Miljković: Da li tužioci imaju Skaj od nekoga drugog?

Lalić: Ja znam da tvoja ljubavnica ima Skaj koji sam joj ja nabavio. Ti si joj ga kupio i ona ga je koristila. Da kupio si tvojoj ljubavnici Ani koja je na skaju bila Sinderela i složili smo se da je lepša od tvoje žene.

Miljković mu nije ostao dužan pa mu je uzvratio rečima:

- Pa znam i ja za tvog dečka Borisa i devojku sa kojom si bio koja je šišala kerove.

Nastavak suđenja vođama klana i njihovim suprugama zakazan je za decembar, kada bi trebalo da svedoči Lalić.

Autor: Iva Besarabić