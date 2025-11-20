AKTUELNO

Hronika

UHAPŠEN RAZBOJNIK IZ KRUŠEVCA: Napao vlasnika menjačnice i oteo mu torbu u kojoj se nalazilo 100.000 EVRA

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije ||

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, u saradnji sa Policijskom upravom u Prokuplju, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, uhapsili su M. K. (1989) iz okoline Prokuplja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo. On se sumnjiči da je, 7. novembra ove godine, na benzinskoj pumpi u okolini Trstenika fizički napao vlasnika menjačnice, oborio ga na zemlju i oteo mu torbu u kojoj se nalazilo 100.000 evra. Intenzivnim operativnim radom policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog. M. K. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Kruševcu.

Foto: Ustupljene fotografije

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#Hronika

#Kriminal

#MUP

#Policija

POVEZANE VESTI

Hronika

Uhapšen nasilnik iz Niša: Pobegao iz popravnog doma, pa pretio majci i braći da će ih ubiti!

Hronika

MUŠKARCU OTEO TELEFON IZ RUKE NA FUTOŠKOM PUTU! Uhapšen mladića sa Kosova

Hronika

LISICE NA RUKE VLASNIKU I DIREKTORU FIRME IZ SMEDEREVA: Otkrivena 'šema' muljanja, terete se za ekološki kriminal

Hronika

PRIVEDEN MUŠKARAC U OBRENOVCU: Policija mu zaplenila 67 kesica droge

Hronika

'PONOVIĆU MASAKR U DUBONI' Milivoje iz okoline Lazarevca komšijama izrekao zastrašujuće pretnje, odmah uhapšen

Hronika

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u Beogradu: Krio se na Staroj planini