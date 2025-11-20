TUŽILAŠTVO SAOPŠTILO NOVE DETALJE SVIREPOG UBISTVA Drškom sekire tukao starca po glavi, zatim mu seo na grudi pa ga davio

Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu podnelo je predlog da se odredi pritvor P. J. (64) iz Stare Pazove, koji je osumnjičen da je počinio ubistvo.

Nakon što je osumnjičeni saslušan, tužilac je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Zrenjaninu podneo predlog za određivanje pritvora iz svih zakonskih osnova, odnosno zbog okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, zbog osobitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati postupak uticajem na svedoke i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i zbog uznemirenja javnosti do koje je došlo zbog načina izvršenja i posledica krivičnog dela za koje je zaprećena kazna zatvora preko deset godina.

Tužilaštvo podseća da je 9. novembra, na salašu između Bašaida i Torde, pronađeno beživotno telo R. M. (86) iz Kikinde. Nakon što su prikupili sve dokaze i identifikovali počinioca krivičnog dela, pripadnici kikindske policije su, po ovlašćenju Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, 19. novembra odredili zadržavanje osumnjičenom P. J.

Naredbom o sprovođenju istrage, njemu se stavlja na teret da je, za vreme dok je neprijavljeno boravio kod R. M, ovog vremešnog čoveka lišio života tako što ga je više puta udario drvenim držaljem sekire po glavi i telu. Nakon toga je sustigao starca, koji je pokušao da pobegne, te ga je oborio na pod, klekao mu na grudni koš i rukama ga stezao za vrat, usled čega je ovaj preminuo na licu mesta.

“U toku istrage prikupiće se svi dokazi za donošenje pravilne i zakonite javnotužilačke odluke, odnosno podizanja optužnice ili obustave istrage”, saopštilo je nadležno zrenjaninsko tužilaštvo.



Autor: Jovana Nerić