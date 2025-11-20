Saobraćajka u Kaluđerici: Automobil udario devojku, hitno prevezena u Urgentni

Na Smederevskom putu u Kaluđerici, u blizini autobuske stanice Stara Kaluđerica, danas je došlo do saobraćajnog incidenta kada je automobil oborio pešaka na pešačkom prelazu.

U pitanju je mlađa ženska osoba koja je zadobila vidljive povrede glave i obilno krvari, piše Telegraf.rs.

Očevici navode da je scena bila veoma potresna i da su prolaznici odmah pritrčali u pomoć dok je neko pozvao hitne službe.

Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći iz Grocke, koja je zbrinula povređenu i prevezla je u bolnicu. Zasad nije poznat stepen njenih povreda niti tačne okolnosti nesreće.

Policija obavlja uviđaj, a saobraćaj se obavlja otežano u ovom delu puta.

Autor: Pink.rs