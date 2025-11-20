AKTUELNO

Hronika

Saobraćajka u Kaluđerici: Automobil udario devojku, hitno prevezena u Urgentni

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Na Smederevskom putu u Kaluđerici, u blizini autobuske stanice Stara Kaluđerica, danas je došlo do saobraćajnog incidenta kada je automobil oborio pešaka na pešačkom prelazu.

U pitanju je mlađa ženska osoba koja je zadobila vidljive povrede glave i obilno krvari, piše Telegraf.rs.

Očevici navode da je scena bila veoma potresna i da su prolaznici odmah pritrčali u pomoć dok je neko pozvao hitne službe.

Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći iz Grocke, koja je zbrinula povređenu i prevezla je u bolnicu. Zasad nije poznat stepen njenih povreda niti tačne okolnosti nesreće.

Policija obavlja uviđaj, a saobraćaj se obavlja otežano u ovom delu puta.

pročitajte još

ODBRANA BRAJANA VOLŠA SPREMILA PAKLENU STRATEGUJU! Okrivljeni za ubistvo Beograđanke pokušava da izbegne 60 svedoka i doživotnu

Autor: Pink.rs

#Automobil

#Kaluđerica

#Saobraćajna nesreća

#povrede

#urgentni

POVEZANE VESTI

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJKA U KRUŠEVCU: Automobil naleteo na devojku, policija i hitna na licu mesta, saobraćaj obustavljen

Hronika

SAOBRAĆAJKA KOD PANČEVCA, OBOREN MOTOCIKLISTA: Hitna pomoć ga odvezla, formirane kolone vozila na prilazima gradu

Hronika

STENA SLETELA, PA UDARILA U AUTO Teška nesreća na putu Čačak-Lučani

Hronika

JEZIVE SCENE NA MAGISTRALNOM PUTU KOD POŽEGE Motociklista podleteo pod automobil, hitno prevezen u bolnicu

Hronika

Auto završio u kanalu: Nezgoda na Smederevskom putu

Hronika

Drama u Kaluđerici! DETE (7) UPALO U ŠAHT DUBOK SEDAM METARA: Spasioci HITNO izašli na teren