Teško povređen muškarac na Vračaru! Prvu pomoć žrtvi pružio poznati novinar TV Pink Nemanja Velikić

NN muškarac teško je povređen u Makenzijevoj ulici na Vračaru oko 14:45 časova. Prvi rezultati istrage ukazuju da je nakon svađe ispred jedne prodavnice, M. P. (21), udario u glavu NN muškarca, koji je prilikom pada udario glavom o beton.

Prema rečima očevidaca, povređenom muškarcu bez svesti odmah je prišao poznati voditelj TV Pink Nemanja Velikić, pružio adekvatnu prvu pomoć i pozvao Hitnu pomoć.

Za portal Pink.rs voditelj je ispričao šta se desilo:

- Stajao sam na pešačkom prelazu u Makenzijevoj ulici. Sa desne strane čuo sam raspravu dvojice momaka, jedan je mislim srednjoškolac dok je drugi izlazio iz marketa sa suprugom. Sve se odigralo u jednoj minuti doslovno. Kako sam okrenio glavu, video sam kako covek iz prodavnice udara momka koji iste sekunde preleće preko ograde i pada na teme na beton. Taj zvuk mi je i dalje u glavi. Odmah sam prišao, nije bilo dvoumljenja. Osim mene, nekoliko ljudi među kojima je bila i doktorka prisli smo nesrećnom mladiću i počeli sa pružanjem pomoći. Jasno smo čuli kako je aspirirao krv i mučio se da dođe do daha. Pozvao sam policiju, došla je ekipa iz obližnje privatne zdravtsvene ustanove. Momak je ležao u lokvi krvi. Pokušali smo sve kako bismo ga sačuvali do dolaska hitne pomoći. Bilo je zaista teško. Na sreću, naišla je i prolaznica koja je anesteziolog koja je intuburala mladića koji je već izgubio svest. Smestili smo ga u kola Hitne pomoći- ispričao je Nemanja za portal Pink.rs.

Ekipa Hitne pomoći je povređenog mladića bez svesti prevezla u Urgentni centar. M. P. je odmah uhapšen i priveden u policijsku stanicu. O događaju je obavešteno tužilaštvo. Istraga je u toku.

Autor: Jovana Nerić