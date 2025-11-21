AKTUELNO

Stefanović: Tužilaštvo će insistirati na maksimalnim kaznama za roditelje dečaka ubice

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović rekao je da očekuje da će ponovljeni postupak protiv M. i V. K., roditelja dečaka koji je 3. maja 2023. godine u OŠ "Vladislav Ribnikar'' počinio masovno ubistvo, biti efikasno sproveden i da će Viši sud izreći maksimalne kazne okrivljenima, na kojima će tužilaštvo insistirati do kraja.

Upitan da prokomentariše odluku Apelacionog suda u Beogradu kojom je ukinita presuda V. i M. K., glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović naveo je da tužilaštvo očekuje da će Viši sud u Beogradu u ponovljenom postupku otkloniti nedostatke u presudi na koje mu je Apelacioni sud ukazao u svom rešenju.

"Više javno tužilaštvo u Beogradu očekuje i da će ponovljeni postupak biti efikasno sproveden i da će nakon toga Viši sud ponovo doneti osuđujuću presudu za oboje okrivljenih i izreći im maksimalne kazne zatvora na kojima će tužilaštvo insistirati do kraja", rekao je Stefanović.

Apelacioni sud u Beogradu je prethodmo ukinuo presudu kojom su M. i V.K. bili osuđeni na višegodišnje kazne zatvora i naložio da otkloni nedostatke u presudi.

ZAŠTO JE PALA PRESUDA U SLUČAJU 'RIBNIKAR' Apelacija objavila obrazloženje ŠOK ODLUKE: Prvostepena presuda je nejasna

