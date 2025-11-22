DETALJI NESREĆE NA VRAČARU: Mladić (24) teško povređen, napadač uhapšen!

Juče je u Makenzijevoj ulici na Vračaru oko 14:45 časova, nakon svađe ispred jedne prodavnice, M. P. (21), udario u glavu mladića koji je tom prilikom pao i udario glavom o beton.

Ekipa Hitne pomoći je povređenog mladića bez svesti prevezla u Urgentni centar, gde su konstantovane teške povrede, fraktura lobanje.

Utvrđen je njegov identitet i da ima 24 godine.

Napadač M. P. je odmah uhapšen i priveden u policijsku stanicu. protiv njega je podneta krivična prijava za krivično delo teška telesna povreda.

Podsetimo, juče je ovom povređenom muškarcu bez svesti odmah prišao poznati voditelj TV Pink Nemanja Velikić, koji mu je pružio adekvatnu prvu pomoć i pozvao Hitnu pomoć.

Velikić je za Pink.rs juče ispričao šta se dogodilo:

Stajao sam na pešačkom prelazu u Makenzijevoj ulici. Sa desne strane čuo sam raspravu dvojice momaka, jedan je mislim srednjoškolac dok je drugi izlazio iz marketa sa suprugom. Sve se odigralo u jednoj minuti doslovno. Kako sam okrenio glavu, video sam kako covek iz prodavnice udara momka koji iste sekunde preleće preko ograde i pada na teme na beton. Taj zvuk mi je i dalje u glavi. Odmah sam prišao, nije bilo dvoumljenja. Osim mene, nekoliko ljudi među kojima je bila i doktorka prisli smo nesrećnom mladiću i počeli sa pružanjem pomoći. Jasno smo čuli kako je aspirirao krv i mučio se da dođe do daha. Pozvao sam policiju, došla je ekipa iz obližnje privatne zdravtsvene ustanove. Momak je ležao u lokvi krvi. Pokušali smo sve kako bismo ga sačuvali do dolaska hitne pomoći. Bilo je zaista teško. Na sreću, naišla je i prolaznica koja je anesteziolog koja je intuburala mladića koji je već izgubio svest. Smestili smo ga u kola Hitne pomoći- ispričao je Nemanja za portal Pink.rs.

Autor: A.A.