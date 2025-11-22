AKTUELNO

PUCNJAVA U BEOGRADU, POKRENUTA AKCIJA 'VIHOR 3': Muškarac ubijen iza trafike na Bulevaru Arsenija Čarnojevića

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Na Novom Beogradu, u Bulevaru Arsenija Čarnojevića, u blizini broja 93, jutros je pronađen muškarac bez znakova života iza jedne trafike. Prema prvim informacijama, na telu su uočene povrede glave.

Svedoci koji su se zatekli u blizini naveli su da su u trenutku incidenta čuli nekoliko pucnjeva, nakon čega je na lice mesta stigla policija. U toku je intenzivna potraga za počiniocem, a u Beogradu je aktivirana policijska akcija „Vihor 3“.

Istraga je u toku, a više detalja očekuje se nakon uviđaja.

Foto: Pink.rs

Autor: D.Bošković

