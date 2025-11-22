Da li su pucači sa Novog Beograda koristili skuter pronađen na Voždovcu? Pink.rs saznaje: Zapaljeno vozilo odneto na veštačenje

Prema pisanju medija, skuter koji je bio korišćen u likvidaciji Tadije Pantića, koji je ubijen jutros na Novom Beogradu pronađen je zapaljen na Voždovcu.

Zapaljen skuter je pronađen oko 14.30 sati u Ulici Prote Brane Polkića kod broja 18.

Kako saznajemo, za sada potvrđeno da je povezan sa ubistvom, jer je prošlo mnogo vremena od ubistva do paljevine.

Zapaljen skuter je odnesen na veštačenje, nakon uviđaja. Istraga je u toku

Mladić koji je jutros likvidiran na Novom Beogradu identifikovan je, a radi se o Tadiji (23), vođi navijača Partizana iz Zemuna koji je već dva puta bio meta.

Nepoznati napadač izrešetao je Tadiju P. kod trafike u Bulevaru Arsenija Čarnojevića nakon čega je pobegao. Telo sa povredama glave zatečeno je na travi iza trafike.

U toku je potraga za ubicom.

- Tadija P. je dva puta izbegao smrt. Bio je akter filmskog obračuna navijača na Gazeli u junu ove godine. Kamere su tada zabeležile kako napadači na skuterima okružuju automobile u kojima su bili navijači Partizana koji su se vraćali sa košarkaške utakmice, a u jednom od vozila bio je i Tadija P. Napadači su i tada pucali - rekao je izvor za medije i dodao da je Tadija P, kako se sumnja, bio i meta bombaša iz Kosovske ulice.

- Makedonski maneken Martin Sipkovski (21), koji je poginuo 30. septembra u eksploziji u iznajmljenom stanu u Kosovskoj ulici u cetntru Beograda, prema operativnim informacijama, bio je angažovan da ubije Tadiju - kaže izvor i podseća da je Sipkovski, kako se sumnja, slučajno aktivirao eksploziv u stanu, te je nastradao.

Autor: S.M.