TADIJA KRENUO NA SASTANAK, PRATILI GA U STOPU! Isplivali novi detalji brutalne likvidacije: Ispitana jedna osoba

Vođa navijača Partizana iz Zemuna, Tadija Pantić (23) ubijen je danas u brutalnoj likvidaciji na Novom Beogradu, i to u trenutku kada je, navodno, trebalo da se nađe sa prijateljem.
- Ubijeni živi nedaleko od mesta zločina, a navodno trebao je da se sastane sa prijateljem. U međuvremenu, napadač je očigledno znao za to, jer ga je pratio u stopu. Sumnja se da je vođa navijača u nekom trenutku primetio ubicu i probao da mu pobegne - navodi izvor i dodaje:
- Išao je stazom između zgrada, pokušavajući da pobegne. Ubica ga je, međutim, sustigao i iza trafike i kladionice izrešetao sa nekoliko hitaca, a potom se dao u beg.
Detaljna istraga utvrdiće da li egzekutor imao saučesnika u ovom jezivom ubistvo, a prema nekim nezvaničnim navodima on je bio na motoru sa saučesnikom.
- Za sada neidentifikovana osoba ispalila je najmanje pet hitaca u metu i pobegla. Pokrenuta je akcija Vihor i potraga za egzekutorom je u toku.
- Ubijeni Tadija je, navodno, pre pucnjave trebalo da se sastane sa prijateljem koji je bio prisutan tokom uviđaja. Sa njim su sve vreme bili inspektori. Dao je i izjavu, kao i sestra ubijenog, koja je nakon vesti da joj je ubijen brat došla na mesto zločina, dodaje izvor.
Ubistvo su snimile nadzorne kamere koje će biti od velike koriste istražiteljima.
- Ceo ovaj kvart na Novom Beogradu pokriven je kamerama čiji snimci će pomoći inspektorima u rasvetljavanju zločina. Nije isključeno ni da će one dovesti do identifikacije osumnjičenog ubice koji je hladnokrvno usred bela dana pucao u metu - kaže izvor.
Preživeo dva napada
Podsetimo, vođa navijača Partizana iz Zemuna Tadija Pantić već dva puta je bio na meti. Ubijeni Tadija bio je akter filmskog obračuna navijača na Gazeli u junu ove godine.
Kamere su tada zabeležile kako napadači na skuterima okružuju automobile u kojima su bili navijači Partizana koji su se vraćali sa košarkaške utakmice, a u jednom od vozila bio je i sada ubijeni vođa zemunskih navijača Partizana. Napadači su i tada pucali - podseća izvor i dodaje da je Tadija Pantić, kako se sumnja, bio i meta bombaša iz Kosovske ulice.
- Makedonski maneken Martin Sipkovski (21), koji je poginuo 1. oktobra u eksploziji u iznajmljenom stanu u Kosovskoj ulici u centru Beograda, prema operativnim informacijama, bio je angažovan da ubije vođu navijača Tadiju Pantića - kaže nam izvor i podseća da je Sipkovski, kako se sumnja, slučajno aktivirao eksploziv u stanu, te je nastradao.
Istraga povodom ubistva Tadije Pantića je i dalje u toku, a na snazi je i policijska akcija Vihor.
Autor: S.M.