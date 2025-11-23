AKTUELNO

ZABIO SE AUTOM U KUĆU KOD BEOGRADA: Povređeni muškarac (31) HITNO prebačen u Urgentni

Sinoć u 19.53 časa u Dobanovcima je automobil udario u porodičnu kuću i u tom udesu lakše je povređen muškarac star 31 godinu, koji je prevezen u Urgentni centar na dijagnostiku

Protekle noći u Beogradu se dogodila još jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je lakše povređena jedna osoba i njoj je pomoć ukazana na licu mesta, potvrdili su Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Ekipe Hitne pomoći su tokom noći intervenisale 105 puta, a od toga je 15 intervencija bilo na javnim mestima. Bilo je više intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su vožene na odeljenje toksikologije VMA.

Za pomoć su se javljali uglavnom hronični bolesnici, najviše hipertenzičari, astmatičari, kao i kardiološki, onkološki i psihijatrijski pacijenti.

