Hitna pomoć noćas intervenisala čak 105 puta: Zbog ovoga su najviše zvonili telefoni

Sinoć u 19.53 časa u Dobanovcima je automobil udario u porodičnu kuću i u tom udesu lakše je povređen muškarac star 31 godinu, koji je prevezen u Urgentni centar na dijagnostiku.

Protekle noći u Beogradu se dogodila još jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je lakše povređena jedna osoba i njoj je pomoć ukazana na licu mesta, potvrdili su Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Ekipe Hitne pomoći su tokom noći intervenisale 105 puta, a od toga je 15 intervencija bilo na javnim mestima.



Bilo je više intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su vožene na odeljenje toksikologije VMA.

Za pomoć su se javljali uglavnom hronični bolesnici, najviše hipertenzičari, astmatičari, kao i kardiološki, onkološki i psihijatrijski pacijenti.

Autor: D.Bošković