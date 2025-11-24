HAOS NA SUĐENJU BELIVUKOVOM KLANU! Vlasnik kuće u Riropeku progovorio: Ja sam rešio da iznesem odbranu!

Tokom današnjeg ročišta trojica okrivljenih su vraćena u ćeliju, a Veljko Belivuk se obratio tužiocu, potom za govornicu izašao vlasnik kuće strave u Ritopeku.

Suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim optuženima koji se optužnicom terete za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem i jedno silovanje u prostorijama na stadionu Partizana, nastavljeno je danas u Specijalnom sudu u Beogradu bez trojice okrivljenih koji su posle prethodnog suđenja počela sa štrajkom glađu.

Sudsko veće je, zbog toga što su 6., odnosno 7. novembra počeli sa štajkom glađu odredilo zdravstveno veštačenje N.J., N.Đ. i M. B. Inače, u sud je pre početka suđenja stigao izveštaj Uprave Centralnog zatvora, u kom se navodi da su ova trojica okrivljena, ali i svi ostali uključujući Belivuka i Miljkovića koji su na prethodnom suđenju izjavili da nisu u stanju da prate tok postupka jer se psihički ne osećaju dobro, sposobni da prate suđenje.

- Ja sam počeo sa štrajkom glađu 6. novembra, kada sam najavio na suđenju, ali se vodi da je od narednog dana jer je procedura takva da se računa od kada se ne uzima hleb. Neću da kukam ovde, smršao sam devet kilograma, loše se osećam, pritisak mi je pre par dana bio 85 sa 65, znate šta to znači. Ležim po ceo dan, ne mogu ni da sedim - rekao je optuženi M. B., pre nego što je vraćen u pritvor, a slične simptome zbog štrajka glađu izneli su i N.J. i N.Đ.

Njihov branilac, advokat Dejan Lazarević još jednom je za govornicom ponovio da je pokušao da ubedi okrivljene da ne štrajkuju, ali da nije uspeo.

- Ne mogu da ih ubedim, ovo nije rešenje - rekao je Lazarević.

Tužilac Saša Ivanić, pre donošenja odluke sudskog veća da se postupak protiv trojice okrivljenih koji štrajkuju privremeno razdvoji zatražio je od sudskog veća da im nastavi suđenje jer su "sami odlučili da štrajkuju", ali i da je to "vid pritiska na sudsko veće i odugovlačenja postupka". Na reči tužioca odmah je reagovao Belivuk, koji je iz boksa za optužnice izveden u pratnji stražara za govornicu.

- Prvo ste naveli da je stigao izveštaj lekara, meni to lekar nije rekao. Ne želim da kažem da vi ne govorite istinu, samo konstatujem - rekao je optuženi Belivuk, a onda se osvrnuo na reči tužioca:

- Ovo što je sada tužilac rekao, prelazi svaki nivo ljudskosti, velika je sramota. Optužio nas je da vršimo pritisak na sud, to ne radimo niti ćemo raditi. Mi se borimo na zakonite načine. Borimo se da nam se dostavi snimak s uviđaja kada je pronađena mašina u skrivenoj prostoriji. Taj snimak je videlo dva miliona ljudi, zašto i mi da ga ne vidimo? - izjavio je optuženi Belivu, tvrdeći da je u mašini za mleveno meso pronađen DNK službenog lica.

Za njim je odmah za govornicu izašao i Miljković, tvrdeći da je snimak prikazan na televiziji i da će po savetu advokata "za sada nastaviti sa suđenjem".

Podsetimo, na prethdnomom suđenju koje je održano 6. novembra optuženi su zatražili izuzeće tužilaca, potom sudskog veća, ali poštu su svi njihovi zahtevi odbijeni trojica okrivljenih su stupila u štrajk glađu i to jer je sudsko veće odbilo predlog da izvede kao dokaz snimak sa uviđaja iz kuće u Ritopeku.

Vlasnik "kuće strave" optuženi V.D., takođe je zatražio da izađe za sudsku govornicu.

- Nek se sve strovali na mene, ja hoću da iznesem odbranu i da više ja i moj advokat ne dolazimo na suđenja. Ovo moje dovođenje, sve ovo košta. Ja sam tako rešio - rekao je za sudskom govornicom vlasnik kuće u Ritopeku u kojoj je prema optužnici ubijeno sedmoro oštećenih.

Inače, postupak je privremeno razdvojen i protiv jedine žene obuhvaćene optužnicom, S. S. za koju je njena advokatica Sanja Ćeriman dostavila medcinsku dokumentaciju da zbog lošeg zdravstvenog stanja nije u mogućnosti da dođe i prati suđenje.

Autor: Pink.rs