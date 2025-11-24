PRODUŽEN PRITVOR OCU 'DEČAKA UBICE' IZ RIBNIKARA: Ostaje iza rešetaka i posle ukidanja presude!

Viši sud u Beogradu produžio je za još 60 dana pritvor V. K., ocu dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara te škole.

Pritvor mu je produžen da ne bi ponovio krivično delo i jer je osumnjičen da je izvršio krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, saopšteno je iz tog suda.

Apelacioni sud u Beogradu je pre par dana ukinuo prvostepenu presudu kojom su V. i M. K.bili osuđeni na višegodišnje kazne i naložio prvostepenom sudu da ponovi suđenje.

V. K. je optužen za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović optužena za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Autor: Jovana Nerić