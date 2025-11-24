AKTUELNO

Hronika

PRODUŽEN PRITVOR OCU 'DEČAKA UBICE' IZ RIBNIKARA: Ostaje iza rešetaka i posle ukidanja presude!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Viši sud u Beogradu produžio je za još 60 dana pritvor V. K., ocu dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara te škole.

Pritvor mu je produžen da ne bi ponovio krivično delo i jer je osumnjičen da je izvršio krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, saopšteno je iz tog suda.

Apelacioni sud u Beogradu je pre par dana ukinuo prvostepenu presudu kojom su V. i M. K.bili osuđeni na višegodišnje kazne i naložio prvostepenom sudu da ponovi suđenje.

V. K. je optužen za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović optužena za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Autor: Jovana Nerić

#Presuda

#Pritvor

#V.K.

#dečak Ubica

POVEZANE VESTI

Hronika

GODINU DANA NISU RAZGOVARALI: Majci dečaka koji je pucao u Ribnikaru produžena zabrana komunikacije sa sinom

Hronika

Otac dečaka ubice iz Ribnikara ostaje iza rešetaka: Vladimiru Kecmanoviću produžen pritvor

Hronika

NAJNOVIJE INFORMACIJE SA ROČIŠTA PROTIV RODITELJA I DEČAKA KOJI JE POČINIO MASAKR U RIBNIKARU! Evo kako je svedočio osuđeni otac

Hronika

OSTAJE IZA REŠETAKA JOŠ 30 DANA: Osumnjičenom za masovno ubistvo kod Mladenovca produžen pritvor

Hronika

PRODUŽEN PRITVOR OPTUŽENOM ZA MASAKR KOD MLADNOVCA: Uroš Blažić ostaje iza rešetaka!

Hronika

Kecmanovići ponovo pred sudom: Sutra počinje parnični postupak protiv roditelja dečaka ubice po tužbi ranjene nastavnice!