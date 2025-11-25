AKTUELNO

Sedmoro uhapšeno u velikoj akciji BIA i SBPOK: Oglasilo se Tužilaštvo za organizovani kriminal

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u saradnji sa BIA i SBPOK danas je lišeno slobode sedam lica i to: B.Č., I.M., P.D., I.K., B.S., B.S. i A.M., zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz čl 346 KZ, prouzrokovanje lažnog stečaja iz čl 232 a KZ i pranje novca iz čl 245 KZ.

Ova organizovana kriminalna grupa se tereti da je od novembra 2023. godine do dana lišenja slobode na teritoriji Republike Srbije vršila krivična dela prouzrokovanje lažnog stečaja i pranje novca na taj način što je organizator B.Č. organizovao ostale osumnjičene da po unapred organizovanim zadacima kreiraju lažni dug u poslovnoj dokumentaciji PD „BLEECKER“ d.o.o. kako bi se veštački stekli uslovi za otvaranje stečaja nad tim privrednim preduzećem i kako bi zadržali upravljanje nad hotelom „GARNI B“ u Beogradu i nastavili da pružaju hotelijerske usluge u ovom objektu, čime su protivpravno stekli imovinsku korist u iznosu ne manjem od 264. 859.559,00 dinara i 545.487 evra, da bi potom nelegalno stečeni novac preneli na račune PD „LUMIA“ d.o.o. s obzirom da sredstva potiču iz kriminalne delatnosti čime su izvršili krivično delo.Krivična prijava je podneta i protiv osumnjičene K.D. koja se trenutno nalazi van teritorije Republike Srbije.

Pretresi na više lokacija su u toku.

Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni u prostorije Javnog tužilaštva za organizovani kriminal gde će biti saslušani.

