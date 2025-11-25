PROLAZNICI VIDELI JEZIVI PRIZOR ISPOD KAĆKOG MOSTA! Odmah pozvali policiju: Tragedija u kanalu Dunav-Tisa-Dunav

Identitet žrtve nije poznat, a više detalja o načinu smrti biće poznat posle policijskog uviđaja.

Telo nepoznatog muškarca pronađeno je u kanalu Dunav-Tisa-Dunav, ispod Kaćkog mosta.

Prolaznici su oko 16.10 sati ugledali telo u vodi i odmah obavestili policiju. Po dojavi, na lice mesta su stigli pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Novi Sad, četvorica vatrogasca-spasilaca sa vozilom.

Telo je bilo na dva metara od obale, pa su ga pripadnici MUP-a izvukli.

Autor: Iva Besarabić