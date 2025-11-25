AKTUELNO

Hronika

PROLAZNICI VIDELI JEZIVI PRIZOR ISPOD KAĆKOG MOSTA! Odmah pozvali policiju: Tragedija u kanalu Dunav-Tisa-Dunav

Izvor: Pink.rs/24 sedam, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Identitet žrtve nije poznat, a više detalja o načinu smrti biće poznat posle policijskog uviđaja.

Telo nepoznatog muškarca pronađeno je u kanalu Dunav-Tisa-Dunav, ispod Kaćkog mosta.

Prolaznici su oko 16.10 sati ugledali telo u vodi i odmah obavestili policiju. Po dojavi, na lice mesta su stigli pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Novi Sad, četvorica vatrogasca-spasilaca sa vozilom.

Telo je bilo na dva metara od obale, pa su ga pripadnici MUP-a izvukli.

Identitet žrtve nije poznat, a više detalja o načinu smrti biće poznat posle policijskog uviđaja.

Autor: Iva Besarabić

#MUP

#Policija

#Potraga

#Reka

#Telo

POVEZANE VESTI

Region

HOROR KOD ZENICE! Telo muškarca pronađeno u mestu Palinovići! Otkriveni JEZIVI detalji (FOTO)

Hronika

TUŽNA KOLONA ISPRATILA PECAROŠA NA VEČNI POČINAK! Sahranjen Marko iz Veternika koji se utopio u kanalu Dunav-Tisa-Dunav

Showbiz

Poznati plesač umro u 36. godini: Oglasila se porodica i saopštila tužne vesti

Hronika

TRAGEDIJA NA DRINI: Utopio se muškarac kod Loznice, u toku potraga za telom

Hronika

INCIDENT NA MIŠELUKU U NOVOM SADU Dve osobe pale sa motocikla, sve nadležne ekipe na terenu (VIDEO)

Hronika

STRAŠNA TRAGEDIJA KOD LJUBOVIJE: Dve osobe izgorele u požaru, gasili vatru pa se ugušili