BELIVUKOV VOJNIK POSLE SKORO PET GODINA U PRITVORU ODLUČIO DA PROGOVORI? Vlasnik kuće u Ritopeku imao je značajnu ulogu u klanu, saopštio da ima jedan zahtev

Vlade Draganić izjavio pred sudom da će da govori pa nek se sve "strovali na njega"

Vlade Draganić, vlasnik kuće strave u Ritopeku i optuženi pripadnik kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koja se tereti za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, juče je najavio pred Specijalnim sudom da želi da iznese odbranu i da ga više ne dovode na suđenje.

- Nek se sve strovali na mene, ja hoću da iznesem odbranu i da više ja i moj advokat ne dolazimo na suđenja. Ja sam tako rešio - rekao je juče za sudskom govornicom optuženi Vlade Draganić, vlasnik kuće u kojoj je prema optužnici ubijeno sedmoro oštećenih.

Draganić će, kako je potvrdila i sudija, odbranu će izneti na nekom od narednih suđenja.

Inače, vlasnik kuće u Ritopeku, ranije pred sudom nije iznosio odbranu ali je negirao izvršenje krivičnih dela. Sagovornici Kurira nisu želeli da nagađaju kakva će biti Draganićeva odbrana ali, kako navode, to što je rekao da pristaje da se sve "strovali" na njega, ali i da ne želi posle toga više da dolazi na suđenja, "može da upućuje na to da je vlasnik kuće u Ritopeku odlučio da posle skoro pet godina provedenih u pritvoru prizna krivićna dela".

Podsetimo, suđenje kriminalnoj grupi koja je uhapšena 4. februara 2021. zbog ubistava Lazara Vukićevića, Aleksandra Gligorijevića, Zdravka Radojevića, Nikole Mitića, Gorana Veličkovića, Gorana Mihajlovića i Milana Ljepoje suđenje je počelo 2022. Trojica pripadnika klana, Srđan Lalić, Bojan Hrvatin i kum Marka MIljkovića Nikola Spasojević, odlučili su da progovore i postali su svedoci saradnici, u zamenu za blažu kaznu.

- Okrivljeni saradnici, odnosno svedoci saradnici su zapravo okrivljeni koji ne prisustvuju suđenjima, osim kada ih sud pozove da bi svedočili. To što je Draganić rekao da želi da kaže šta ima a da potom više ne sedi u sudnici, ukazuje na to da se možda nada dobijanju istog statusa - kaže sagovornik Kurira.

Kako objašnjava. okrivljeni i tužilac sporazum o svedočenju mogu da zaključe sve do kraja postupka.

- Postoje dva ključna uslova, prvi je da okrivljeni u potpunosti prizna izvršenje krivičnih dela koja mu se stavljaju na teret, a drugi da bi postao takozvani svedok sardnik jeste da značaj onoga što će reći bude veći od težine krivičnih dela koja priznaje - objašnjava sagovornik Kurira.

Tokom pripremnog ročišta pred početak suđenja, Draganić nije dovođen u sudnicu, jer je navodno imao korona virus i tada su se pojavile spekulacije da je i on u pregovorima s tužilaštvom da postane svedok saradnik. Njegovi branioci, tada su demantovali ove navode i on je do juče kada je najavio da sada želi da iznosi odbranu, koristio svoje zakonsko pravo da komentariše dokaze i postavlja pitanja svedocima.

- Draganić je rodom iz Hrvatske, ali se krajem devedesetih preselio u Srbiju. Sagradio je kuću u Ritopeku 2003. ali u vreme kada su se zločini vršili u njoj, on se već sa porodicom preselio u stan na Zvezdadari. Navodno stan u zgradi u Ulici Živka Davidovića u kojoj su živeli i Belivuk i još nekoliko pripadnika klana - podseća sagovornik Kurira i dodaje da su svedoci saradnici pred sudom govorili da je navodno Draganić stan dobio u zamenu za kuću u Ritopeku, koju su u međusobnoj komunikaciji navodno zvali "klanica", ali da je ona formalno ostala da se vodi na njega.

U kući u čijojj su se skrivenoj prostoriji, prema navodima tužilaštva, vršili jezivi zločini, neko vreme je tu živeo sa suprugom i decom.

Prema navodima optužnice i tvrdnjama svedoka saradnika u postupku, Draganić je učestvovao u gotovo svim zločinima klana.

- U međusobnoj komunikaciji pripadnici grupe su ga zvali Brale. Svedoci saradnici, koji su već sklopili sporazum o svedočenju, za njega su izjavili da nije bio komunikativan preterano i da nije donosio odluke, već je svoju kuću stavio na raspolaganje za najteže zločine u kojima je i sam učestvovao i to najčešće tako što je rukovao mašinom za mlevenje mesa u kojoj su uništavali tragove zločina - objašnjava naš sagovornik i podseća da je kodno ime pod kojim su istražitelji pratili i prisluškivali Draganića pre hapšenja kriminalnog klana bilo "Jatak".

Suđenje kriminalnoj grupi nastavlja se sutra pred Specijalnim sudom u Beogradu.

Autor: D.Bošković