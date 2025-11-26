STEŽE SE OBRUČ OKO UBICE VOĐE NAVIJAČA NA NOVOM BEOGRADU: Policija je došla do određenih tragova i saznanja...

Istraga povodom ubistva Tadije Pantića je i dalje u toku.

Tadija Pantić (23) vođa navijača Partizana iz Zemuna likvidiran je 22. novembra usred bela dana na Novom Beogradu, prema rečima njegovog prijatelja, nekada je bio perspektivan fudbaler, ali je poslednjih nekoliko godina izabrao neki drugi životni put kao prioritet.

Novinar Televizije Pink Mladen Mijatović je govoreći o ovom slučaju naveo da je policija došla do određenih tragova i saznanja i intenziovno se radi na identifikaciji, pronalaženju i identifikaciji direktnih izvršilaca.

- Intenzivno se radi i na identifikaciji osoba koje su naručile ubistvo. Ono što je evidentno jeste da ovo ubistvo nema nikakve veze sa sportom i navijanjem, već samo sa kriminalnim aktivnostima u kojima je učestvovao i ubijeni mladić. U pitanju su narkotici i to je osnovni pravac istrage - rekao je Mijatović.

Mijatović navodi da statistički podaci govore da je kriminalnih obračuna manje i da smo smo bezbedniji.

- Zvanični satatistički podaci za ovu godinu govore da je do sada učinjeno manje krivičnih dela nego u istom periodu prošle godine - rekao je Mijatović.

Od početka godine su se na teritoriji Beograda dogodila 43 ubistva, pokušaja ubistva, teškog ubistva i pokušaja teškog ubistva i 42 su rasvetljena.

- Ostao je samo ovaj slučaj na Novom Beogradu - napomenuo je Mijatović

Bivši pomoćnik načelnika UKP Dejan Radenković je ukazao na ponovnu zloupotrebu navijača.

- Imamo ponovo situaciju da su navijači zloupotrebljeni, ljudi se predstavljaju kao vođe odeđenih frakcija i dodbijaju na taj način moć. Navijačke grupe su zbog jasne hijerarhije koju imaju pogodne za zloupotrebe. I likvidacije se uvek dovode u vezu sa kriminalnim radnjama - rekao je Radenković.

Autor: S.M.