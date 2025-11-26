OVO JE PRAVI IDENTITET GAZDA MECKE: Evo kako se zove NAJBOGATIJI GASTARBAJTER koji je uhapšen u Nemačkoj zbog prevare od 7 miliona evra! Detalji života u Srbiji

Najbogatiji gastarbajter Gazda Mecka koji je u javnosti dospeo kada je organizovao svadbu od milion evra, uhapšen je sa još 17 osoba u Nemačkoj zbog sumnje da su oštetili državu za milione evra i organizovali mrežu firmi za nelegalno zapošljavanje. Sada je otkriven njegov pravi identitet i detalji o životu u Srbiji.

Snimci i fotografije Gazda Mecke sa raskošne svadbe, priče o luksuznim poklonima kojima je darovao sinove, skupe proslave na kojima su pevali naši poznati, ponovo kruže internetom, od kako je završio iza rešetaka.

Kako se saznaje, njegovo pravo ime je Goran Marinković, a kasnije je nazvan Mecger (Metzger Muc). Narod ga po ovom nadimku poznaje poslednju deceniju.

Rođen je u mestu Naupare kod Kruševca, ima rođenog brata Nebojšu Marinkovića i obojica su osnovali porodice kao vrlo mladi. Gazda Mecka se oženio Rumunkom Danom sa kojom je i danas u braku, ali ga ulazak u bračne vode nije sputao da se provodi i putuje.

Trojicu sinova Nenada, Aleksa i Elvisa oženili su u istom danu, pre dve godine, i dobili odjednom tri snajke Leticiju, Juliju i Dori i već imaju punu kuću malih naslednika.

Odrastao u Nemačkoj

Inače, uhapšeni Gazda Mecka je odrastao u Nemačkoj kod Minhena, gde je od malih nogu radio i tražio način da zaradi veliki novac. Bavio se raznim majstorskim zanatima, a onda je shvatio da može i druge da uključuje u posao i da na njima zarađuje, kako kažu istražni organi u Nemačkoj. Sumnja se da je organizator mahinacija, ali i prosjačenja dece.

Gazda Mecka je u Baru s još jednim muškarcem, koji ih je na internetu reklamirao, pozivao na saradnju za gradnju, pod sledećim sloganom: "Mogući izlaz za nas preduzetnike! Savetujemo, planiramo, gradimo, iznajmljujemo i upravljamo", kako saznaje Republika.

Za krštenje unuke dao milion evra

Poslednje najglamuroznije veselje napravio je za krštenje unuke koje su upriličili na obali mora i slavlje je trajalo dva dana.

Tada su nastupali Lepa Brena, Sloba Radanović, Tea Tairović, Aca Lukas samo su neki od zvučnih imena koji su uveseljavali goste ove nesvakidašnje proslave, a kako se pisalo, za ovo slavlje je dao milion evra.

- Muzika je preko 450.000 evra. Rođeni smo u Nemačkoj, imamo firmu. Tri brata i jedna sestra i svi radimo zajedno. Tata Mecke je za mene najbolji otac na svetu, kralj. Za rođendan sam od tate dobio sat od 50.000 - rekla je tada ćerka za jutjub kanal "Moja Happy muzika".

Bio kum na svadbi u Siciliji

Podsetimo, u junu prošle godine on je bio kum na jednom glamuroznom veselju - milionskoj svadbi održanoj na Siciliji u Italiji.

Snimak svadbe našao se tada na TikTok profilu voditelja Uroša Božića koji se našao na svadbi za čiju priliku je, kako kaže, bilo zakupljeno celo ostrvo!

Slučaj, u kojem je uhapšen zbog malverzacija danas rešava čak 850 istražitelja.

@bozic.uros Da čujemo vaše utiske? 😳😳😳💶💶💶 fyp foryoupage tiktok balkan bozicuros svadbaodmilionevra urosbozic happytv svadba vlaskasvadba viral zlato italija sicilija ♬ original sound - bozicuros

Autor: S.M.