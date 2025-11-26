AKTUELNO

Hronika

'Makljaža' nasred ulice u Novom Sadu: Obračun dvojice vozača, rvu se, a vozila stoje na putu

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

U Primorskoj ulici u Novom Sadu zabeležen je nesvakidašnji obračun nasred ulice.

"Konflikt u saobraćaju koji je završen rvanjem. U pitanju je Primorska ulica", prenosi NSuživo.

Teretnjak stoji nasred ulice, a ispred njega automobil, dok se dva vozača "makljaju" na betonu. Jedan leži na betonu, dok se drugi nadneo nad njim.

Neki vozači su ih samo obišli i ostavili da sami biju svoje bitke, a neki su se i zaustavili, da pokušaju da zaustave ludilo. Vozači su toliko žurili da se "pošibaju" da nisu ni zatvorili vrata oba vozila.


Šta se tačno desilo, možda znaju oni koji su prišli da ih razdvajaju.

Autor: D.Bošković

#Novi Sad

#makljaza

#obracun

POVEZANE VESTI

Hronika

MRTVA BEBA PRONAĐENA NASRED ULICE U NOVOM SADU: Majka momentalno uhapšena, forenzika, policija i hitna na licu mesta

Hronika

Brutalna makljaža u Novom Pazaru: Muškarac krvnički pretučen nasred ulice

Hronika

UŽAS U NOVOM SADU: Muškarac sebi pucao u glavu, telo nađeno u lokvi krvi (FOTO)

Hronika

Težak udes u Novom Sadu: Vozila izletela na trotoar, hitna pomoć na terenu

Hronika

PREDNJI DEO VOZILA UNIŠTEN, DELOVI SVUDA PO PUTU Karambol u Novom Sadu, sudarila se dva automobila

Fudbal

OPŠTA MAKLJAŽA U NOVOM SADU - NA TERENU 15 VOZILA POLICIJE! Nezapamćena tuča na fudbalskom turniru (FOTO)