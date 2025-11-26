'Makljaža' nasred ulice u Novom Sadu: Obračun dvojice vozača, rvu se, a vozila stoje na putu

U Primorskoj ulici u Novom Sadu zabeležen je nesvakidašnji obračun nasred ulice.

"Konflikt u saobraćaju koji je završen rvanjem. U pitanju je Primorska ulica", prenosi NSuživo.

Teretnjak stoji nasred ulice, a ispred njega automobil, dok se dva vozača "makljaju" na betonu. Jedan leži na betonu, dok se drugi nadneo nad njim.

Neki vozači su ih samo obišli i ostavili da sami biju svoje bitke, a neki su se i zaustavili, da pokušaju da zaustave ludilo. Vozači su toliko žurili da se "pošibaju" da nisu ni zatvorili vrata oba vozila.



Šta se tačno desilo, možda znaju oni koji su prišli da ih razdvajaju.

Autor: D.Bošković