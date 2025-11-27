OTKRIVENO ODAKLE JE ČETVORO POGINULIH IZ NESREĆE NA PUTU IRIG-RUMA: Kombijem pošli u Pećince na posao pa se zakucali u valjak na putu

Četri osobe nastradale su jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Irig-Ruma, dok je troje njih povređeno nakon što se kombi kojim je upravljao D. T. iz Mladenova udario u parkirani putarski valjak, dok je prevozio sezonske radnike iz tog mesta u Pećince.

- Istraga će utvrditi kako je došlo do ove jezive nesreće u kojoj su navodno, poginule tri žene i jedan muškarac, dok je njih troje teško povređeno. Vozač kombija bačkopalanačkih registarskih oznaka tom prilikom je zadobio teške povrede i hospitalizovan je u bolnici - navode lokalni portali i objašnajvaju:

- Jedan od povređenih prebačen je na odeljenje intenzivne nege bolnice u Sremskoj Mitrovici, gde je u toku dijagnostika. Univerzitetski klinički centar Vojvodine saopštio je da su dve pacijentkinje sa teškim povredama primljene u UKCV, zbrinute u Urgentnom centru i trenutno stabilne na Klinici za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola.

Prema dosadašnjim informacijama, putnici u kombiju krenuli su na posao u jedan plastenik koji se nalazi u Pećincima. Inače, nastradale osobe su iz mesta Mladenovo kod Bačke Palanke.

Saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 6.30 časova na magistralnom putu Ruma-Irig, u blizini fabrike za izradu paleta. Uviđaj je satima trajao, a dežurni tužilac naložio je da se tela pošalju na obdukciju kkao bi utvrdili od kojih povreda je nastupila smrt. Takođe, tužilac je naložio i da se vozila pošalju na vanredni tehnički pregled kako bi se utvrdilo kako je došlo do nesreće sa četvoro mrtvih.

Autor: Iva Besarabić