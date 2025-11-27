AKTUELNO

Akcija policije u Obrenovcu: Uhapšen diler, zaplenjeni heroin, marihuana i amfetamin

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Obrenovac, uhapsili su B. Đ. (1991) zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je kod osumnjičenog i pretresom stana i drugih prostorija koje je koristio pronašla i zaplenila 10 kesica sa praškastom materijom za koju se sumnja da je heroin, dve kesice sa biljnom materijom nalik na marihuanu, kesicu sa praškastom materijom za koju se sumnja da je amfetamin, kao i mrvilicu i dve elektronske vagice za precizno merenje. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Autor: A.A.

