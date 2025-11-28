DRAMA U CENTRU BEOGRADA! POLICIJA IZ STANA DOBILA UZNEMIRUJUĆ POZIV: Kada su došli na lice mesta, zatekli sedmoricu, jedan bio modar...

Nezapamćena drama odigrala se juče u samom centru Beograda, kada je policija nakon poziva u pomoć zatekla, kako Kurir saznaje, čak sedmoricu migranata zaključanih u luksuznom "stanu na dan", u potpunoj panici, izgladnele i iscrpljene, dok je jedan od njih bio i prebijen!

Po dolasku na lice mesta, stan je bio u katastrofalnom stanju, a niko od njih nije znao gde se nalazi osoba koja ih je tu dovela i zaključala.

Vlasnik stana u šoku

- Policija je juče dobila poziv iz stana jedne zgrade na Obilićevom vencu kada ih je pozvao jedan od muškaraca koji je bio u tom stanu sa još šestoricom njih, pričao je na engleskom jeziku, molio je za pomoć, da neko dođe da ih otključa - kaže izvor Kurira.

Patrola je odmah stigla na lice mesta, ali se onda ispostavilo nešto još jezivije.

- Dolaskom na lice mesta, najpre su stupili u kontakt sa vlasnikom stana. Čovek je objasnio da je tačno da to izdaje kao stan na dan, ali da trenutno nema nikoga u stanu. Bio je potpuno u šoku, nije mogao da veruje šta čuje - kaže sagovornik.

Vlasnik je, kako kaže, poslednji put bio u stanu pre četiri dana, kada ga je sređivao za nove goste.

- Rekao je da je sve bilo u normalnom stanju. Bio je zgranut, nije mogao da veruje da u stanu nekoga ima, kada je siguran da stan nije trenutno izdat. On u tom momentu nije bio u Beogradu, ali je poslao rođaka da dođe do zgrade i vidi o čemu se radi zajedno sa policijom - navodi izvor.

Platili 1.000 evra za "pomoć"

Posebno jeziv detalj jeste da na vratima nije bilo nikakvih tragova obijanja.

- Policajci su najpre komunicirali sa zatočenim migrantima preko vrata. Ispričali su da su nekoj trećoj osobi platili da im pomogne da pređu preko granice - ističe naš izvor. Drugim rečima, stan je iskorišćen kao privremeno mesto boravka za migrante.

- Oni su ispričali da su platili 1.000 evra nekom da ih prebaci preko granice. Doveo ih je tu, zaključao i rekao da se ne pomeraju. Bili su u panici, uplašeni, nisu ništa jeli ni pili - kaže on.

Kako saznajemo od izvora, jedan od njih bio je vidno povređen.

- Kada su uspeli da otvore vrata, policajci su stvarno zatekli unutra sedmoricu migranata, a jedan od njih je bio prebijen. Stan je bio u očajnom, katastrofalnom stanju kada su ušli - navodi izvor.

Inače, stan se otključava uz pomoć šifre. Vlasnik nema kontakt sa gostima i sumnja se da je ovo organizovao neko ko je znao da stan trenutno nema rezervacije i ko je znao šifru.

Nije usamljeni slučaj

Samo nekoliko dana ranije, u istom delu centra Beograda, komšije su alarmirale policiju kada su shvatile da se iz stana čuju sumnjivi zvuci. Tada je u jednom drugom stanu zatečeno čak 15 migranata zaključanih i u istoj situaciji.

Policija istražuje da li su slučajevi povezani i da li u Beogradu operiše organizovana mreža trgovine ljudima koji koriste stanove na dan za privremeni boravak.

Autor: Iva Besarabić