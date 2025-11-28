PINK NEZVANIČNO SAZNAJE! U TOKU PRETRESI I HAPŠENJA U NIŠU: Akcija zbog oružja nestalog iz PS Doljevac

Policijski službenici Sektora unutrašnje kontrole, kako saznajemo, vrše pretrese na više lokacija u Nišu!

Prema nezvaničnim informacijama, pretresi su vezani za nestanak oružja iz PS Doljevac (596 pištolja i revolvera, jedna malokalibarska puška i jedna automatska puška - oružje koje je nestalo u periodu od 2024.godine do septembra 2025. godine).

Kako saznajemo, izvršeni su pretresi stanova na više adresa, obavljeni su razgovori, privremeno su oduzeti mobilni telefoni, manja količina novca, jedno putničko motorno vozilo visoke klase.

Izvor otkriva da je zadžano više lica do 48 sati.

