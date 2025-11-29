HOROR! Sin šamara oca, a majka sve snima: Uznemirujući snimci porodičnog nasilja u centralnoj Srbiji (VIDEO)

Na uznemirujućem snimku koji se širi društvenim mrežama, vidi se mladić kako više puta šamara oca.

Dok ga udara, žena za koju se pretpostavlja da je majka, stoji sa strane, snima telefonom i uzvikuje: "Kupi drva!" i potom dodaje: "Sad se izljubite…"

Video je izazvao lavinu ogorčenja među korisnicima društvenih mreža, a komentari su preplavljeni osudama ovakvog porodičnog nasilja, kao i kompletnog porodičnog odnosa.

Mnogi su ocenili da je reč o duboko poremećenoj dinamici u porodici i da ovakve scene nikako ne smeju biti normalizovane niti posmatrane kao šala.

Posle napada, nesrećni čovek se povlači.

Autor: D.Bošković