UHAPŠEN VATROGASAC ZBOG KRAĐE ORUŽJA U POLICIJSKOJ STANICI: Sa saučesnikom pokrao policijski magacin

Foto: Pixabay.com

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu, uhapsili su vatrogasca-spasioca D. M. (1992) i D. M. (2005) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela teška krađa i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Postoje osnovi sumnje da su ova dva lica u periodu od marta 2024. do septembra 2025. godine neovlašćeno ušli u magacinske prostorije Policijske stance Doljevac i iz njih ukrali veću količinu vatrenog oružja koje je prešlo u vlasništvo Republike Srbije, a koje je prethodno u magacinu dopremljeno iz Policijske uprave Niš i Policijske stanice Aleksinac.

Ukradeno oružje su mehaničkim putem prepravljali, nakon čega su ga prodavali drugim licima.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Nišu.

Autor: Jovana Nerić

