MUP SE OGLASIO POVODOM KRAĐE ORUŽJA IZ PS DOLJEVAC: Ti osobe uhapšenje, pronađeni pištolji, ručne bombe...

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u opsežnoj akciji povodom rasvetljavanja okolnosti nestanka oružja iz Policijske stanice Doljevac, a u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu, uhapsili su M. M. (1997) iz okoline Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i S. N. (1997) iz Niša i S. B. (2004) iz Gadžinog Hana zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Kako se sumnja, M. M. je, u prethodnom periodu, u jednoj napuštenoj kući skrivao tri pištolja, sedam ručnih bombi, četiri prigušivača, četiri pištoljska okvira i 201 metak koje je policija pronašla u pretresu.

S. N. i S. B. sumnjiče se da su, u prethodnom periodu, skrivale dvadesetosmogodišnjeg mladića zbog izvršenja krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a koji je, kako se sumnja, oduzeo sebi život upotrebivši pištolj za koji se sumnja da potiče iz magacina Policijske stanice Doljevac.

Takođe, sumnja se da je S. B., prilikom pretresa stana koji koristi, udarala i odgurnula policijske službenike, pa se ona sumnjiči i za krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

U okviru ove akcije, policija je izvršila pretrese na više lokacija u Nišu i okolini i pronašla alat pogodan za prepravku i uklanjanje fabričkih brojeva sa oružja, kao i manju količinu materije za koju se sumnja da je marihuana, dok je na jednoj lokaciji nađen revolver.

Policija nastavlja intenzivan rad na rasvetljavanju činjenica i okolnosti ovih krivičnih dela. Osumnjičenima M. M., S. N. i S. B. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

