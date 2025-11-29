OTKRIVENO KO JE UDARIO PEŠAKA NA ZVEZDARI! Za volanom bio Dejan Vuksanović - u žižu dospeo kada ga je upucao 'dostavljač hrane' u luksuznom naselju

Teška saobraćajna nesreća koja se dogodila u četvrtak , oko 10 časova, na uglu Ustaničke ulice i Bulevara Kralja Aleksandra, dobila je šokantan epilog.

Vozač Dejan Vuksanović (32), koji je automobilom "BMW" udario i teško povredio pešaka M.K. (66), javnosti je dobro poznat po učešću u brojnim incidentima iz crne hronike.

Do nesreće je došlo kada je Dejan Vuksanović pokosio pešaka M.K. dok je prelazila ulicu na obeleženom pešačkom prelazu. Hitna pomoć je ženu prevezla u Urgentni centar Kliničkog centra Srbije, gde je primljena u teškom stanju zbog zadobijenih povreda.

O slučaju je odmah obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Protiv Vuksanovića je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo Teško delo protiv bezbednosti saobraćaja. Nezvanično, on nije bio ni pod dejstvom alkohola ni droge.

Ko je Dejan Vuksanović?

Vuksanovićevo ime godinama je prisutno u medijima zbog burne kriminalne istorije.

U žižu javnosti dospeo je pre tri godine kada je osuđen na 12 meseci kućnog zatvora sa nanogicom zbog prebijanja Darka Lilića, sina nekadašnjeg predsednika SR Jugoslavije. Vuksanović mu je naneo teške povrede, uključujući i prelom nosa.

Potom je 22. aprila ove godine, Vuksanović bio na meti napada u elitnom naselju "West 65" kada ga je upucao Dušan J. (26), prerušen u dostavljača hrane.

Nedavno je ponovo postao "glavna vest" crne hronike kada je prijavio policiji da je uplašen za svoju bezbednost jer sumnja da ga prati crno-sivi skuter.

"On je prijavio da ga je, dok je bio za volanom svog vozila, sve vreme pratio muškarac na crno-sivom skuteru. Naveo je da mu je vozač motora sve vreme bio za petama, te da je vozio paralelno uz njega i otvoreno ga zastrašivao", naveo je izvor Telegrafa.

Vuksanović je tokom saslušanja opisao trenutke pucnjave. Rekao je da je sedeo sa porodicom i prijateljem kada je primetio nepoznatog mladića u opremi dostavljača, sa maskom i naočarima, što mu je bilo sumnjivo jer restoran nema kuhinju, a napolju je bilo toplo.

"Ustao sam i krenuo ka njemu, a on je izvukao pištolj i zapucao", izjavio je Vuksanović.

Vuksanović je pogođen u nogu, a napadač je pobegao. Zanimljivo je da je Više javno tužilaštvo pokrenulo istragu protiv osumnjičenog Dušana J., koji se tokom saslušanja branio ćutanjem. Sam Dejan Vuksanović tada je rekao policiji da ne zna motiv napada i da se ne pridružuje krivičnom gonjenju napadača.

Vuksanović se sada, uprkos burnoj prošlosti i sopstvenim tvrdnjama o ugroženosti, suočava sa novim krivičnim gonjenjem zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj je, kako se sumnja, teško povredio stariju ženu.

Autor: Iva Besarabić