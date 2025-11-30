AKTUELNO

MLADA ŽENA (25) ISPALA IZ AUTOMOBILA: Posle teške nesreće na Milošu Velikom primljena u Urgentni bez svesti, hitno operisana

Prema prvim informacijama, ispala je iz vozila tokom udesa.

U Beogradu noćas je došlo do teške saobraćajne nesreće na deonici auto-puta Miloš Veliki u kojoj je povređena mlada žena od oko 25 godina. Prema prvim informacijama, ispala je iz vozila tokom udesa pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima.

Ekipe Hitne pomoći odmah su reagovale i teško povređenu devojku prevezle u Urgentni centar, gde je primljena bez svesti.

Imala je vidljive hematome na kolenima, kao i krvarenje u predelu glave, zbog čega je hitno zbrinuta. Za sada nije poznat stepen povreda niti da li je životno ugrožena.

