'PAO' NA GRANIČNOM PRELAZU 'ŠID' : Uhapšen muškarac, u tovarnom delu kamiona pronađeno 43 kg marihuane

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, u saradnji sa Upravom carina, zaplenili su više od 43 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i uhapsili A. M. (1995) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je na Graničnom prelazu Šid, na ulazu u Republiku Srbiju, pregledom teretnog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, u tovarnom delu kamiona pronašla 54 paketa sa ukupno 43,37 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

