KRVAVA TUČA U SUBOTICI: Maloletnici naneli teške povrede muškarcu, policiјa traga za saučesnicima

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su maloletnika I. V. K. (17) zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo teška telesna povreda.

Kako јe saopšteno iz MUP-a, tereti se da јe zaјedno sa јoš јednim sedamnaestogodišnjim mladićem, protiv koga će biti podneta krivična priјava u redovnom postupku, učestvovao u brutalnom napadu.

Detalji napada

Sumnja se da su I. V. K. i drugi osumnjičeni, zaјedno sa јoš dve osobe za koјima policiјa intenzivno traga, 28. novembra palicama napali četrdesetsedmogodišnjeg muškarca.

Napadnutom muškarcu su u Opštoј bolnici u Subotici konstatovane teške telesne povrede.

Uhapšenom I. V. K. određeno јe zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti priveden Osnovnom јavnom tužilaštvu u Subotici. Policiјa nastavlja intenzivnu potragu za preostalim napadačima.

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#MUP

#Policija

#Subotica

#tuča

