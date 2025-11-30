OTAC ZVERSKI TUKAO ĆERKU (21) U ZEMUNU! Određen mu pritvor

Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, doneseno je rešenje o zadržavanju S.M. (63) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

Kako se navodi u saopštenju Tužilaštva, sumnja se da je S.M. 26. novembra 2025. godine, primenom nasilja, kao i drskim i bezobzirnim ponašanjem, ugrozio spokojstvo i telesni integritet člana porodice – svoje ćerke rođene 2004. godine.

Policijski službenici PS Zemun su po hitnom nalogu Tužilaštva doneli rešenje o zadržavanju osumnjičenog.

Pritvor

Prilikom saslušanja u Tužilaštvu, S.M. je negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

Međutim, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je, procenjujući sve okolnosti slučaja, podnelo predlog nadležnom sudu da se prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana.

Pritvor je predložen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogao da ponovi krivično delo i da bi uticao na oštećenu i na svedoka događaja. Sud sada odlučuje o predlogu Tužilaštva.



Autor: Iva Besarabić